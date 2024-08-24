İnegöl'de Organize Sanayi Bölgesindr faaliyet gösteren tekstil fabrikasında iddiaya göre sendikaya üye olan işçiler, işten çıkarıldı.

20 işçinin işten çıkarılması üzerine DİSK Tekstil Sendikası tarafından fabrika önünde basın açıklaması yapıldı.



Bugün OSB'de fabrika binası önünde toplanan sendika üyeleri ile işçiler adına açıklama yapan

DİSK Tekstil İşçileri Sendikası Bursa Bölge Başkanı ve Örgütlenme Uzmanı, Tüm Kayış Sendikası genel başkanı Muammer Çifçiler, "Merhaba değerli üyelerimiz,

Merhaba sesimizi duyuran değerli basın arkadaşlarım, bugün burada toplanmamızın sebebi göl iplik şeremet tekstil işyerinde çalışan arkadaşlarımız yıllardır çalıştıkları işyerinden haklarını alamadıkları için sendikal haklardan faydalanmak ve daha güzel şartlarda çalışmak için yaklaşık 20 gündür disk tekstil işçileri sendikamıza üyelik yapıyorlar. ancak bunu duyan işveren, “ben buraya sendika sokmam” diyerek sendikamıza üye olan 20 arkadaşımızı işten çıkartmıştır.

Yıllardır burada çalışan üyelerimizi küçülmeye gidiyoruz diyerek iş akitlerini fesheden işveren, yine aynı işyerine yaklaşık 30 civarı yeni işçi alımı yapmıştır. Buradan da anlaşılmaktadır ki işveren, sendikal faaliyeti engellemek için üye olan emekçi arkadaşlarımızı işinden ekmeğinden ediyordur. Burada işveren ve vekilleri işyerinde çalışan üyelerimize de baskı yapmakta ve üyelerimizi istifaya zorlamaktadır. Üyelerimizin bizlere verdiği isim ve dilekçeler ile birlikte cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağımızı buradan söylüyoruz. Değerli emekçi arkadaşlarım, sendikaya üye olmak anayasanın bize vermiş olduğu bir haktır. Sendikaya üye olmanızı engellemek suçtur ve bu suçu işleyen kişiler hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası vardır. Korkmayın, üyeliklerinizi yapın. hep birlikte işten çıkartılan arkadaşlarınızın işe iadesi için, sendikal haklarımız için, toplu sözleşme hakkı için, grev hakkı için, emeğimizin alın terimizin karşılığını alabilmek için, söz ve karar sahibi olabilmek için hep birlikte disk tekstil işçileri sendikamız çatısı altında toplanıyoruz. Güvencesiz çalışmamak için, insanca yaşamak için, sendikalı ol, güçlü ol. Yaşasın işçilerin birliği, yaşasın onurlu mücadelemiz, inadına sendika, inadına DİSK" dedi.