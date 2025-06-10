İnegöl Jandarma komutanlığı ekipleri Bursa-Ankara karayolu üzerinde durdurdukları aracın sürücüsüne alkol testi yaptılar. Alkollü olduğu tespit edilen sürücü Yusuf K.(23), sağlık kontrolünden geçirilmek üzere İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Hastanede tedavisini sırasında öfkelenen şüpheli, görevli 4 Jandarma personeli ile 3 güvenliğe saldırdı. 7 kişiyi yaralayan şahıs, zorlukla etkisiz hale getirildi. Şüpheli İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muhabir: Şerife öz