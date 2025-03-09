Diyanet işleri Başkanlığının son verilere göre, Türkiye’de ki toplam cami sayısını 89 bin 817 olarak açıklamıştı. TÜİK’in verilerine göre nüfusu 85 milyon 664 bin 944 olan Türkiye’de her 953,7 kişiye bir cami düşüyor.

BURSA’DA KAÇ CAMİ VAR?

Nüfusu 3 milyon 214 bin 571 olan Bursa’da toplam 1.789 cami bulunuyor. Bursa’da her 1.796,8 kişiye bir cami düşüyor. Türkiye’nin en büyük 5. şehri olan Bursa, cami sayısı sıralamasında ise 12. sırada yer alıyor.

Cami sayısı sıralamasında ilk sırada Türkiye’nin mega şehri İstanbul bulunuyor. İstanbul’da 3 bin 555, Konya’da 3 bin 255, Ankara’da 3 bin 199, Samsun’da 2 bin 751, Kastamonu’da 2 bin 605, Antalya’da 2 bin 306, Ordu’da 2 bin 123, Diyarbakır’da 2 bin 79, Şanlıurfa’da 2 bin 107, Trabzon’da 2 bin 69, İzmir’de 1920, İzmir’de 1920 ve Bursa’da 1.789 cami bulunuyor. Bursa’da ki camilerin %10.8’i İnegöl ilçesinde bulunuyor.

İNEGÖL’DE KAÇ TANE CAMİ VAR?

İnegöl İlçe Müftülüğünden alınan verilere göre, Bursa’nın İnegöl ilçesinde toplamda 195 cami bulunuyor. TÜİK’in açıkladığı 2024 yılı verilerine göre 302 bin 251 nüfusu olan İnegöl’de her 1.550 kişiye bir cami düşüyor. Cami sayısında Bursa ortalamasının üzerinde yer alan İnegöl, Türkiye ortalamasının ise oldukça gerisinde bulunuyor.

CAMİ CEMAAT ORTALAMASI

İnegöl’de camilerin lokasyonu, bölgede nüfusları ve camilerin kutsal değerlerine göre cami cemaati ortalamalarında farklılıklar gözlemlenebiliyor.

5 vakit ortalama cemaat sayısında en çok cemaati toplayan camiler, Sani Konukoğlu Camisi(345), Fatih Camii(285), Yenice Mahallesi Çarşı Camii(198), İshakpaşa Camii(175), Alanyurt Yeni Mahalle Merkez Camii(160), Hürriyet Camii(135), Urgancılar Camii(124), Turgutalp Camii(120) ve Sanayi Camii(110) oldular.

İNEGÖL NE KADAR MUHAFAZAKAR?

Her ne kadar cami sayıları ve camilerde ki cemaat sayıları bir şehrin ya da ilçenin muhafazakar kimliğini tam olarak yansıtmasa da bazı verileri ortaya çıkarmada oldukça etkili oluyor.

Camileri açısından bakıldığında İnegöl’ün Bursa’nın en muhafazakar ilçelerinin başında İnegöl’ün geldiğini söylemek mümkün olsa da, ülke ortalamaları dikkate alındığında bunu söylemek o kadar da kolay değil.

Zira kişi başına düşen cami ortalamasında İnegöl, yüzlerce hatta onlarca ilin çok gerisinde yer alıyor. Kastamonu 149, Ordu’da 363, Trabzon’da 397, Samsun’da 502, Konya’da 715, Diyarbakır’da 857, Antalya’da bile 1.180 kişiye bir cami düşmesine rağmen Bursa’da her 1.796 kişiye, İnegöl’de ise her 1.550 kişiye bir cami düşüyor.

Türkiye ortalamasına göre her 953 kişiye bir cami düşerken bu rakam İnegöl’de tam iki katına denk geliyor.