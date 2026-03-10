İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte özellikle gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimlerini artırdı. Halk sağlığını, huzurunu ve güvenliğini korumak amacıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, ilçe genelinde gerçekleştirdikleri kontroller kapsamında pastane ile tatlı üretimi ve satışı yapan işletmeleri incelemeye aldı. Sahada geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri toplam 57 iş yerini kontrol etti.

Denetimler sonucunda 57 işletme incelenirken, kurallara uymadığı tespit edilen 5 iş yerine idari yaptırım uygulandı.

Denetimlere ilişkin İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ramazan Ayı münasebetiyle yiyecek ve içecek sektörüne yönelik denetimlerimiz hız kesmeden devam etmektedir. Bu kapsamda ilçemizde faaliyet göstermekte olan pastane ve tatlı satışı yapan işyerlerine yönelik denetimler ifa edilmiştir. Denetimler kapsamında toplam 57 işyeri incelenmiş olup 5 işletmeye idari yaptırım uygulanmıştır. Denetimlerde; işyeri açma ve çalışma ruhsatı, fiyat etiket ve tarifeleri, işyeri hijyeni ve düzen, Kamusal alan işgali vs. hususlarda gerekli kontroller yapılmış olup dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında işletmecilere uyarılar yapılmıştır. Zabıta Müdürlüğü olarak denetim faaliyetlerimiz devam etmektedir.”