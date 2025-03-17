Olay saat 01.30 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde bulunan bir sitenin dairesinde meydana geldi. M. N. Ç.(42) ile eşi S. Ç.(42) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kadın eşine ait tabancayla, eşine ateş etti. Göğsüne isabet eden 2 mermiyle yere yığılan adam ağır yaralandı. Kadın 112’yi arayarak eşini tabancayla yaraladığını ihbar etti.

Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan adam Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. N.Ç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli kadın polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Mehmet Sevinç