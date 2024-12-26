Olay saat 18.00 Mesudiye Mahallesi Bülbül sokakta faaliyet gösteren büyükbaş hayvan çiftliğinde meydana geldi. Çiftlik sahibi Nurhan K.(41), yem karma makinesinin bıçaklarını tamir etmeye başladı. O sırada keskin olan bıçak, sağ elinin 5 parmağını kesti. Parmakları kopma noktasına gelen kadın özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde parmaklarında derin kesiler oluşan kadın ambulansla Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MURAT AVCI