Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet mahallesi Atmaca Sokak üzerinde ikamet eden Suriye uyruklu Muhammed Elcasim'in (1997) eşi iddiaya göre Filistin uyruklu bir kadınla kavga etti. Kavgaya kadının kocası da dahil olunca üzerindeki bıçakla Muhammed Elcasim'i kafasından yaraladı. Kanlar içinde kalan şahıs haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Muhabir: ŞERİFE ÖZ