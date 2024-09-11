Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonet, otomobil ve motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Orhaniye Mahallesi Mesudiye Caddesi üzerinde seyir halinde olan Barış U. yönetimindeki 16 KCL 67 otomobil dönüş yapmak istediği sırada karşı istikametinden seyir halinde olan Sürücü Doğan Ş. yönetimindeki 16 BKS 225 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan motosiklet park halindeki 16 PG 486 plakalı kamyonete çarparak durabildi. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT