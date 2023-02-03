Ertuğrulgazi mahallesinde meydana gelen kazada hafriyat kamyonuna arkadan çarparak ağır yaralanan motosikletin sürücüsü 77 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza 18 Kasım 2022 günü 09.30 sıralarında Ertuğrulgazi mahallesi Kozluca bulvarı üzerinde meydana geldi. Kozluca bulvarından kırsal Kozluca mahallesine seyir halinde olan sürücü Bedirhan Demirtaş(19) yönetimindeki 16 KLJ 36 plakalı motosiklet, aynı yöne seyrederken yavaşlayan sürücü Ensar M.(55) yönetimindeki 16 KBJ 98 plakalı kamyona arkadan çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı genç beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı.

77 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Demirtaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen 77 gün sonra hayatını kaybetti.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.