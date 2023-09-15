Mesudiye mahallesinde 2 motosikletin çarpışmanı sonucu yaralanan iki kişiden biri hayatını kaybetti.

Kaza geçtiğimiz Salı akşamı Mesudiye mahallesi İnegöl caddesi üzerinde meydana geldi.

İnegöl caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Samet B. Yönetimindeki 16 BDL 834 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Ahmet İnci(55) yönetimindeki 16 F 2427 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletteki sürücüler yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan tetkiklerde beyin kanaması tespit edilen Ahmet İnci, yoğuna bakıma alındı.

İnci, yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.