

Kaza Saat 15.30 sıralarında Akhisar mahallesi Turgut Özal caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü Ahmet H.(52) yönetimindeki 34 HR 7429 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki enerji nakil hattı beton direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç savruldu. Kaza sonucu sürücü ile araçtaki yolcular Murat A.(17) ve Ahmet A.(51) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: Şerife öz