Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bu kesintilerin yapılacağını duyurdu. Kesintiler, dört gün süresince çeşitli mahallelerde farklı saatlerde gerçekleşecek.

Yapılacak olan elektrik kesintileri, bakım ve onarım işlemleri kapsamında Orta Gerilim (OG) hatları, Alçak Gerilim (AG) hatları, trafo bakımları ve arıza onarımları gibi çeşitli faaliyetleri kapsıyor. Bu sebeple kesintiler bazı bölgelerde sabah saat 09.00’dan akşam 17.00’ye kadar sürebilirken, diğer mahallelerde ise daha kısa süreli elektrik kesintileri planlanmış durumda. UEDAŞ yetkilileri, kesintilerin en hızlı şekilde tamamlanacağı ve vatandaşların mağdur olmamaları için gerekli önlemlerin alınacağı bilgisini verdi.

Kesintiden etkilenecek mahalleler arasında Yenice, Hamidiye, Mahmudiye, Mesudiye, Süleymaniye, Turgutalp, Esentepe, Ertuğrulgazi, Huzur, Akhisar, Sinanbey, Alanyurt, Cerrah, Kurşunlu, Tahtaköprü, Şipali, Kulaca, Deydinler, Çeltikçi, Boğazköy, Hocaköy, Edebey, Çayyaka, Bahariye, Halhalca, Kıran, Gündüzlü, Çitli, Karalar, Sungurpaşa, Kocakonak, Tüfekçikonak, Hasanpaşa ve Hamamlı yer alıyor.