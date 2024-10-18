Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza Hamzabey İnegöl Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde meydana geldi. Emirhan Ö. Yönetimindeki 16 ARN 232 plakalı hafif ticari araç ile sürücü Ertan Salman(44) yönetimindeki 16 ER 344 plakalı TIR çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu hafif ticari araç sürücüsü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.