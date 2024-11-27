Kaza saat 13.00 Kemalpaşa mahallesi Hicran sokak üzerinde meydana geldi. Hicran sokakta seyreden sürücü Hasan S. (83) yönetimindeki 16 Y 7282 plakalı otomobil, Paşaören sokaktan çıkan sürücü Levent T. (43)yönetimindeki 16 ADH 053 plakalı otomobile yandan çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle savrulan 16 ADH 053 plakalı otomobil çarptığı apartmanın bahçe duvarını devirdi. Kaza sonucu sürücüler yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

MORAL VERSİN DİYE POLİSİ ARADI

Kazayı hafif yaralı atlatan Hasan S., bir polis tanıdığını telefonla arayarak, "Vücudum boşaldı, ayakta duramıyorum. Trafik ekipleri geldi araçları çekti. Bana bir moral ver başka birşey istemiyorum. Kendimi savunmamla alakalı bir durum yok, zaten öyle birşey yapmam. Teşekkür ederim." dedi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT