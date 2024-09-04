Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ile bisiklet çarpıştı; 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza Orhaniye mahallesi Yenişehir Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü Cafer S.(74) yönetimindeki bisiklet ile Sürücü Oğuzhan Ç.(20) yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen araçlardan düşen sürücüler yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen Cafer S., Ambulansla Bursa'daki bir hastaneye sevk edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: şerife öz