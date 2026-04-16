Sağlık Bakanlığı’nın birinci basamak sağlık hizmetlerinde hedeflediği nüfus kriterine ulaşmak adına İnegöl’de başlatılan çalışmalar kapsamında, yeni bir Aile Sağlığı Merkezi daha hizmete girmek için gün sayıyor. Kemalpaşa Mahallesinde Yurt Sokak üzerinde bulunan ve arsası İnegöl Belediyesi tarafından tahsis edilen Aile Sağlığı Merkezi için 2025 yılı Haziran ayında Bursa Valiliğinde hayırsever Bahri Sevinç ile protokol imzalanmıştı. Filiz-Bahri Sevinç adını taşıyan merkezin yapımına başlayan hayırsever, inşaat çalışmalarını tamamladı. 270 m2 arsa üzerinde inşa edilen Aile Sağlığı Merkezi, hizmete girmek için artık gün sayıyor.

7 HEKİM KAPASİTELİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

Toplamda 7 hekim kapasitesi bulunan binaya, Doğan Alp Aile Sağlığı Merkezi taşınacak. İlk etapta buradaki 2 hekim görev yapmaya başlayacak, Mayıs ayında 3’üncü hekim ataması gerçekleştirilecek. Akabinde ihtiyaca göre yeni atamalar yapılacak. Merkez tam kapasiteye ulaştığında yaklaşık 20 bin dolayında vatandaş buradan hizmet alabilecek.

İNEGÖL YENİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ KAZANIYOR

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin daha da iyileştirilmesi hamlesi doğrultusunda İnegöl’de devlet-belediye-hayırsever iş birliğinde sürdürülen çalışmalar kapsamında son dönemde tamamlanan, yapımı süren ve planlananlarla beraber 19 yeni Aile Sağlığı Merkezi şehre kazandırılıyor. Şu an farklı mahallelerde; yapımı tamamlanan 6, yapımı devam eden 5, ruhsat aşamasında olan 4 ve yapımı planlanan ise 4 Aile Sağlığı Merkezi bulunuyor.

YENİ ASM BİNASI YERİNDE İNCELENDİ

Kemalpaşa Mahallesi’nde yapımı tamamlanıp hizmete girmesi için gün sayan Filiz Bahri Sevinç Aile Sağlığı Merkezini Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kavak, hayırsever Bahri Sevinç, meclis üyeleri, AK Partili yöneticileri ile Kemalpaşa Mahalle Muhtarı Erdem Kaya ziyaret ederek yerinde inceledi. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kavak ziyaret sırasında merkeze dair bilgiler verirken, Kaymakam Arslan ile Başkan Taban ise mahalle sakinlerine ve ilçe halkına yeni merkezin hayırlı olması dileklerini iletti.