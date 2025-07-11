Olay saat 14.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu yanında faaliyet gösteren bir kereste deposunda meydana geldi. İşçi Salih K.(61), dengesini kaybederek kerestelerin üzerinden düştü. Ağır yaralanan adamı çalışanlar yerde hareketsiz halde buldular. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı ilk tedavinin ardından yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Boynu kırılan adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Muhabir: Şerife öz