Maçın ardından gazetecilere açıklama yapan Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, şunları söyledi:

“Tek kelime ile yazık oldu. Futbolcuların, teknik heyetin emeğine yazık oldu. Dar bütçelerle takım kurduk. Hepsi sahada üst düzey mücadele veriyor. Rakibin ciddi bütçesi var. Biz ona takılmıyoruz. Ben çünkü futbolcu kardeşlerime, teknik ekibime çok güveniyorum. Batman’da rakibe verilmeyen bir kımızı kart vardı. Bugün verilmeyen net 2 penaltımız var. Bütün stadın gördüğü ama hakemin görmediği penaltılar var. Biz bunlarla baş edemeyiz ki. Bu kadar da gücümü yok. Maç sahada oynanır. Biz sahada mücadele ediyoruz ama hak yeniyor, emek yeniyor. Biz rakibi yenmeye çıkıyoruz. Rakip artı hakemi yenmeye gücümüz yetmiyor. O pozisyonda değiliz. Adaletli olsunlar diyoruz ama çıkıp böyle maç yönetirsen bu hakemlerle sıkıntı olur. Emeklere yazık oluyor. Hayırlısı diyoruz. Bu maç bitti. Haftaya Kastamonu maçına yine aynı ciddiyetle, seviyeyi daha yukarı çıkartarak çalışmaya ve mücadelemize devam edeceğiz.”

Kaynak: BÜLTEN