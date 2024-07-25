Bursa'nın İnegöl ilçesinde geçtiğimiz yıl Nisan ayında devriye görevi yapan jandarma ekipleri, park halindeki bir otomobilde cinsel istismar olayına tanık oldu. Ekipler, G. K. (44) isimli şahsı, 15 yaşındaki kızı RK'ye cinsel istismarda bulunurken suçüstü yakaladı. Olayın ardından gözaltına alınan Gökmen K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yaşanan bu olayın ardından, savcılık tarafından hazırlanan iddianame sonucunda G. K., 'Çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla yargılanmaya başlandı. Davanın ikinci duruşmasında mütalaa veren savcı, sanık için 39 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Olay anında jandarma ekiplerinin karşısında ağlayarak, "Ne yaptım? Allah benim belamı verir komutanlarım. Bizi bırakın, görünürde bir daha böyle bir şey yaşanmayacak" şeklinde konuşan G. K.'nin bu sözleri, mahkeme tutanaklarına da yansıdı.

Mağdur olan R.K, pedagog eşliğinde verdiği ifadede, babasının kendisine sürekli baskı yaptığını ve ailelerinin dağılmasından korktuğu için sözlü ilişki teklifini kabul ettiğini belirtti. R.K, "Babam, 'Başka kadına gidiyorum' diyerek bana baskı yapıyordu. Daha önceden beni araba ile boş tarlaya götürüyordu. Sonunda yakalandık" dedi.

Hakkında İnegöl 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Çocuğun cinsel istismar' suçundan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan G. K., gittiği ilk duruşmada suçlamaları reddederken, sanık avukatı Sedat Gülen, "O gün müvekkilim kopmasını çekerken bu suçlama ile karşı karşıya kalanlar" dedi. Avukat Gülen, "Kızı, gerçeği daha sonra söyledi. Ayrıca böyle bir olayın düşünülürse, cezasının 15 yaşında büyük ve rızasının dikkate alınmaması suç oluşturmaz. Bu nedenle müvekkilimin beraatini talep ediyorum" dedi.

Olayı yakalayan jandarma, tanık oldu

Duruşmada tanık olarak dinlenen jandarma görevlileri, şüpheleri üzerine baktıkları otomobilde, sürücü koltuğunda oturan kişinin yaşadığı yerlerdeki fermuarını çekip, yanında farklı beyinleri geriye doğru kaldırdığını belirtti, "Şu anda sanık olan kişi, 'Ne oluyor?' diye sorduğumuzda, 'Ne yaptım. Allah benim belamı versin komutanlarım. Bizi bıraktılar. Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak' diyerek ağladı. Kızı da ailesini terk etmesi için babasının verilerini ileteceğini söyledi" diye konuştu.

Kız çocuğu koruma altında alındı

Sanık G. K.'nin akrabalarının da tanık olarak dinlendiği duruşma sonrası mahkeme heyeti, bölümdeki cinsel istismara sahne olan ilk bölümdeki kız bölümünün devlet desteğina hazırlanmasını kararlaştırdı. Kızın baskı ortamında değişiklik yaptığı yönde değerlendirme yapan heyet, sanığın tekrar tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Duruşma ertelendi

Çıkan ilk duruşmada yeniden tutuklanan G. K.'nin yargılanmasına devam edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Vekili ile Bursa Barosu Çocuk Hakları Merkezi'nden bir avukatın müdahil olarak katıldığı ikinci duruşmada mütalaasını veren savcı, R.K'nin ilk beyanı, tanık olarak dinlenen jandarmaların ifadeleri, sanığın kızına barajı seyrettirmek için park aracının söylenmesine rağmen otomobilin ormanda bulunduğuna Dikkat çekerek, G.K. hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 39 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, karar vermek için duruşmayı erteledi.