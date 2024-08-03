Bursa'nın İnegöl ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada 1'i ağır 2 kişi bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Yeni Mahalle Karanfil Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin bahçesinde komşular arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 1 kişi, komşuları A.B. (23) ile T.B.'yi (49)bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan A.B. ile T.B.'ye ilk müdahaleyi olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: şerife öz