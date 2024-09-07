İnegöl Belediyesi tarafından, 6 Eylül İnegöl’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı anısına düzenlenen Zaferden Kurtuluşa etkinlikleri, tüm şehirde büyük bir coşkuyla karşılandı. Gün boyu süren programlar, hem resmi törenlerle hem de halkın katılımıyla gerçekleştirilen renkli etkinliklerle kutlandı.

Sabah saatlerinde başlayan anma törenleri, gün boyunca süren etkinliklerle devam etti. Sabah düzenlenen resmi törenlerin ardından, akşam saatlerinde ise kurtuluş coşkusu sokaklara taştı.

İnegöl’ün kurtuluşunun 102. yılı kapsamında düzenlenen etkinliklerin en dikkat çekici anlarından biri de akşam gerçekleştirilen "Zaferden Kurtuluşa" yürüyüşü oldu. Cuma akşamı saat 18.30’da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda bir araya gelen kalabalık, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban önderliğinde coşkulu bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe, ilçe protokolü, Tarihi İnegöl Mehteri, gaziler, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

HALK DANSLARI EKİPLERİ GÖSTERİLERİYLE SÜSLEDİ

Yeni Belediye binası önüne kadar süren kortej yürüyüşü, İnegöl Belediyesi Halk Dansları ekibi ve İnegöl'deki hemşeri derneklerinin halk oyunları gösterileri izleyenlerin beğenisini aldı.

ZAFERDEN KURTULUŞA ETKİNLİKLERİ HAFTA SONU PROGRAMLARI İLE DEVAM EDECEK

Zaferden Kurtuluşa etkinlikleri hafta sonu programları ile devam edecek. 07 Eylül Cumartesi akşamı 20.00’da Amfi Tiyatroda Kıbrıs Harekatının 50. yılı anısına özel yapılacak etkinlikte İnegöl Belediyesi Gençlik Korosu “Kahramanlık Ezgileri” konseri gerçekleştirilecek. 08 Eylül Pazar günü Zaferden Kurtuluşa etkinliklerinin finali son 2 yıldır olduğu gibi yine Halhalca Şehitliğinde yapılacak. 09.30’da Halhalca Şehitliğinde Kros Yarışması ve Halk Yürüyüşü olacak. Bu yıl 3’üncüsü yapılan geleneksel etkinlikte İnegöl’de Kurtuluş Savaşının en çetin mücadelesinin verildiği bölgede o günlerin anısına yürünecek. Kros ve yürüyüş bitiminde tüm katılımcılara simit ve çay ikramları yapılacak.