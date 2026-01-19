Olay dün saat 20.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Mehmet Özsaraç sokak meydana geldi. Yusuf E.(23) ile teyzesinin oğlu Özgür K.(24) arasında iddiaya göre kız meselesi yüzünden telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından öfkelenen Özgür K. kuzeni Yusuf E.'nin evinin önüne geldi. Özgür, Yusuf'u arayıp sokağa çağırdı. 2 kuzen sokakta konuşarak yürümeye başladı. Tartışma sırasında öfkelenen Özgür K. elindeki falçata ile kuzeni Yusuf'u yüzünden yaralayıp kaçtı. Kanlar içinde kalan genç olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüzünde derin kesiler oluşan gencin tedavisi sürüyor.

Polis kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheli sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliye mahkemece ev hapsi cezası verildi.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ