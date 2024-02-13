Bursa'nın İnegöl ilçesi Sinanbey mahallesinde faaliyet gösteren ucuzluk mağazasından ürünler çalan hırsız polis ekiplerince yakalandı.
Olay dün saat 11.30 sıralarında Sinanbey mahallesi Lütfiye sokakta faaliyet gösteren ucuzluk mağazasında meydana geldi. Mağazaya giren şüpheli, raflardaki ürünleri alıp incelemeye başladı. Eline aldığı ürünleri montunun cebine koyan şüpheli mağazada gezmeye başladı. İşyerinden deodorantlar, kozmetik ürünleri çalan şüpheli mağazadan çıkarak kayıplara karıştı.
POLİS YAKALADI
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Güven Ş. kıskıvrak yakaladı. Yakalanan şahıs gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İBRAHİM USLU