Siyasi partiler başkan adaylarını ve meclis üyesi adaylarını İlçe Seçim Kuruluna teslim ederken, mahallelerde de muhtar adaylığı için isimler kendilerini açıklamaya başladı. Bazı mahallelerde adaylar kapı kapı gezerek oy isterken, bazı muhtar adayları da hem sosyal medyada hem de yazılı ve görsel basından adaylıklarını açıklıyor. İnegöl’de en fazla muhtar adayı hangi mahallede olduğu ise merak konusu oldu. İşte İnegöl’de en fazla hangi mahallede aday çıktı…

EN FAZLA HANGİ MAHALLEDE ADAY VAR?

İnegöl’de muhtar adayı en fazla çıkan mahalle 12 muhtar adayı ile 18 bin 648 nüfusun yaşadığı Hamidiye mahallesi oldu. İkinci olarak ise 11 muhtar adayı ile 15 bin 829 nüfusun yaşadığı Yeniceköy mahallesi olurken, üçüncü mahallesi ise 8 muhtar adayı ile 7 bin 598 nüfusun yaşadığı Baykoca Mahallesi oldu. Seçimlere 1 ay gibi bir zaman kalırken, muhtar aday sayısının da değişmesi bekleniyor. Bazı mahallelerde sayının seçim gününe kadar artması bekleniyor.

66 KİŞİ YAŞIYOR, 3 ADAY VAR!

İnegöl’de en az nüfusun yaşadığı mahallerden biri olan Babaoğul mahallesinde ise 3 kişi muhtar adayı oldu. 66 kişinin yaşadığı mahallede 22 kişiye 1 aday düşüyor. 90 nüfuslu Kocakonak Mahallesinde ise 3 muhtar adayı çıktı. Kocakonak mahallesinde ise 30 kişiye aday düşüyor. 70 nüfuslu Kestanealanı Mahallesinde ise 2 muhtar adayı var. Kestanealanı mahallesinde ise 35 kişiye 1 aday düşüyor.

İŞTE MAHALLE MAHALLE MUHTAR ADAYI SAYISI

AKBAŞLAR MH. 1

AKHİSAR BAYKOCA MH 8

AKHİSAR MH 4

AKINCILAR MH. 3

ALANYURT CUMHRİYET MH. 5

ALANYURT ESENTEPE MH. 6

ALANYURT FATİH MH. 4

ALANYURT /ERTUĞRUL GAZİ MH. 7

ALANYURT YENİ MH. 4

ALANYURT YUNUSEMRE MH. 4

ALİBEYKÖY MH. 4

AŞAĞI BALLIK MH. 1

BABAOĞLU MH. 3

BAHARİYE MH. 4

BAHÇEKAYA MH. 1

BAYRAMŞAH MH. 2

BİLALKÖY MH. 2

BOĞAZKÖY MH. 2

BURHANİYE MH. 2

CERRAH MH. 6

CUMA MH. 3

CEMİYET MH. 5

ÇAVUŞKÖY MH. 3

ÇAYLICA MH. 1

ÇAYYAKA MH. 1

ÇELTİKÇİ MH. 3

ÇİFTLİKKÖY MH. 3

ÇİTLİ MH. 5

DEYDİNLER MH. 5

DİPSİZGÖL MH. 1

DOĞANYURDU MH. 1

DÖMEZ MH. MH. 3

EDEBEY MH. 3

ELMAÇAYIR MH. 4

ESKİ BAHÇEKAYA MH. 3

ESKİ KARACAKAYA MH. 2

ESKİKÖY MH. 2

ESENKÖY MH. 4

EYMİR MH. 2

FEVZİYE MH. 5

FINDIKLI MH. 4

GAZELLİ (HAMİDİYE) 3

GEDİKPINAR MH. 2

GÜLBAHÇE MH. 2

GÜNDÜZLÜ MH. 4

GÜNEY KESTANE MH. 1

GÜZELYURT MH. 3

HACIKARA MH. 4

HALHALCA MH. 4

HAMAMLI MH. 3

HAMİDİYE MH. 12

HAMİTABAT MH. 2

HAMZABEY MH. 4

HASANPAŞA MH. 3

HAYRİYE MH. 3

HİLMİYE MH. 3

HOCAKÖY MH. 1

HUZUR MH. 5

İCLALİYE MH. 2

İHSANİYE MH. 2

İSAÖREN MH. 2

KARAGÖLET MH. 2

KARAHASANLAR MH. 2

KARAKADI MH. 1

KARALAR MH. 1

KAYAPINAR 1

KEMALPAŞA MH.

KESTANEALAN 2

KINIK MH. 3

KIRAN 2

KOCAKONAK 3

KONURLAR 3

KOZLUCA 4

KULACA 4

KURŞUNLU MH. 5

KÜÇÜK YENİCE 3

LÜTFİYE 3

MADEN 3

MAHMUDİYE MH. 5

MESUDİYE MH. 6

MEZİT MH. 3

MURATBEY MH. 2

OLUKMAN MH. 1

ORHANİYE MH.

ORTAKÖY MH. 1

OSMANİYEKÖY MH. 1

OSMANİYE MH.

ÖZLÜCE MH. 2

PAŞAÖREN MH. 2

RÜŞTİYE MH. 1

SAADET MH. 1

SARIPINAR 1

SİNANBEY MH.

SOĞUKDERE 2

SULHİYE 4

SULTANİYE 1

SUNGURPAŞA 5

SÜLE MH. 6

SÜLEYMANİYE MH. 6

SÜLÜKLÜGÖL MH. 2

SÜPÜRTÜ 3

ŞEHİTLER 1

ŞIPALİ 3

TAHTAKÖPRÜ MH. 5

TEKKE 2

TOKUŞ 2

TURGUTALP KÖY MH. 4

TURGUTALP MH.

TUZLA (İNAYET) MH. 4

TÜFEKÇİKONAK 2

YENİCE KÖY MH 11

YENİCE MH.

YENİKÖY MH. 1

YENİYÖRÜK 2

YİĞİTKÖY 1

YUKARI BALLIK 1