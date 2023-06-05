Marmara Bölgesinde bulunan Manav, Yörük ve Muhacir ve Türkmen Federasyonları, Manav Yörük Muhacir Türkmen Boyları Dernekleri Federasyonu’nun ev sahipliğinde İnegöl’de buluştu.

Federasyon Başkanı İsmail Kösen ve yönetim kurulu ev sahipliğindeki programa, Kocaeli Manav Kültürü Dernekler Federasyonu Başkanı Şükrü Başaran ve yönetimi, Şile Dernekler Federasyonu Başkanı Süleyman Hilmi Eren ve yönetimi, Marmara Bölgesi Manav Türkleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Ergin Şirin ve yönetimi ve federasyonlara destek veren iş adamları ve bölge STK kuruluşları katılım sağladı.

İnegöl’ün fatihi Turgut Alp türbesi ziyareti ile başlayan program, İnegöl Tarihi Ortaköy Kervansarayında akşam yemeği ve toplantı ile devam etti. Sonrasında şehir merkezinde Manav Yörük Muhacir Türkmen Boyları Dernekleri Federasyonu binası ziyaret edilerek, Manav, Yörük, Muhacir ve Türkmen Boylarına ait kültür ve bu kültürün gelecek kuşaklara anlatma ve aktarılması, geleceğe yön verme, gelenek ve kültürel unsurları ön plana çıkartacak kararlar alındı.

Manav, Yörük, Muhacir ve Türkmen Boylarına ait federasyon, dernek ve iş adamları katılımı ile gerçekleştirilen bu geniş katılımlı toplantıların kurumsal bir yapıya kavuşturulması için üst kuruluş Konfederasyon çalışmalarının başlatılma kararı alındı ve bir sonraki toplantı yeri Sakarya olarak belirlendi.

Manav Yörük Muhacir Türkmen Boyları Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Kösen kapanış konuşmasında, böyle bir bölge toplantısına ev sahipliği yapmaktan federasyon yönetim kurulu olarak onur duyduklarını belirterek, gelecek kuşaklara sürdürülebilirliği için her daim hep birlikte çalışmaya söz veriyoruz sözleriyle tüm katılımcılara teşekkür etti.

Fahrettin Eniş