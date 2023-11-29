İnegöl Devlet Hastanesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "İnegöl Devlet Hastanesi bünyesinde açılan menopoz okulumuz hizmet vermeye başlamıştır. Menopoz okulunda danışanlarımıza menopoz belirtileri, yaşanan fizyolojik ve psikolojik değişiklikler, beslenme ve egzersiz gibi konularda eğitimler verilmektedir. Her ayın 2. Çarşamba günü saat 13:30'da 1.kat Üroloji Polikliniği içerisinde yer alan eğitim salonumuzda eğitim verilmektedir.Menopoz dönemine yönelik olan eğitimlerimize  tüm danışanlarımızı beklemekteyiz."

Fahrettin Eniş

Tayyar ve Özlem Öz çiftine soruşturma Tayyar ve Özlem Öz çiftine soruşturma

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