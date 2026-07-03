Cuma namazının ardından düzenlenen programa İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti eski Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, belediye meclis üyeleri, oda ve dernek başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Merhum Hacı Yusuf Şahin'in çocukları ve torunları tarafından organize edilen programda, adına yaptırılan Hacı Yusuf Cami avlusunda vatandaşlara aşure ikram edildi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte birlik, beraberlik ve paylaşma kültürünün önemine vurgu yapıldı.

Namazın ardından İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile AK Parti eski Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin aşure kazanının başına geçerek vatandaşlara tek tek aşure dağıttı. Program, yapılan duaların ardından sona erdi.