Cuma namazının ardından düzenlenen programa İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti eski Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, belediye meclis üyeleri, oda ve dernek başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

1353760A 82Cd 4A3C 85D3 77E65A96Dc1EMerhum Hacı Yusuf Şahin'in çocukları ve torunları tarafından organize edilen programda, adına yaptırılan Hacı Yusuf Cami avlusunda vatandaşlara aşure ikram edildi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte birlik, beraberlik ve paylaşma kültürünün önemine vurgu yapıldı.

65B18D16 3987 4E59 B8B0 A76Df8B9B1F1Namazın ardından İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile AK Parti eski Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin aşure kazanının başına geçerek vatandaşlara tek tek aşure dağıttı. Program, yapılan duaların ardından sona erdi.

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Kaynak: Aleyna Yağmur Akdağ