İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin yaptığı yazılı açıklamada, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesinde mesleki ve teknik eğitim kurumlarında doluluk oranının yüzde 90’a ulaştığını belirtti.

“ARA ELEMAN DEĞİL ARANAN ELEMAN”

Zengin açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“İlçemizde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren mesleki eğitim kurumlarımız ara eleman değil aranan eleman yetiştirme şiarıyla öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanı sıra eğitimle entegre pratiklerini geliştirici üretim faaliyetlerini yapmaya devam ederek 2023-2024 başarılı bir şekilde tamamlamıştır. Okullarımızın akademik, sportif ve kültürel alanlardaki başarıları sizlerin aracılığıyla tercih aşamasında olan öğrenci ve velilerimizin dikkatini celp etmiştir. Hassaten sizlere teşekkürlerimizi sunmak isterim. Kıymetli basın mensupları, LGS yerleştirme ve yerel yerleştirme verileri ışığında 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesi mesleki ve teknik eğitim kurumlarımızda doluluk oranımız %90 a ulaşmıştır. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu İktisadi kalkınmanın en önemli unsurlarından olan nitelikli insan gücü ilçemiz mesleki eğitim kurumlarında yeşermeye meyve vermeye devam edecektir.”

Kaynak: HABER MERKEZİ