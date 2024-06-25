EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Milli Takımımız, Çekya'yı 26 Haziran Çarşamba akşamı yenerek grup aşamasında bir üst tura çıkmayı hedefliyor. İnegöl Belediyesi, milyonların ekran başında heyecanla izleyeceği maç için şehirde dev bir ekran kuracağını duyurdu.

BAYRAĞINI KAPAN GELSİN

Belediye Başkanı Alper Taban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bayrağını kapan yeni kent meydanımıza gelsin. #BizimÇocuklar'ın mücadelesini hep birlikte dev ekranda izleyelim” ifadelerine yer verdi.

İNEGÖL’DE MİLLİ TRİBÜN KURULACAK

26 Haziran Çarşamba akşamı 22.00’da başlayacak maç için Yeni Kent Meydanı ve Yaşam Alanında dev ekran kurulacak. İnegöllüler burada ay yıldızlıların Avrupa Şampiyonası mücadelesini tüm şehir tek yürek izleyecek.