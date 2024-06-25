Yalova Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Ozan Burak Cangir, Yalova halkını deprem önlemlerinde öncü olmaya ve farkındalık oluşturmaya çağırdı ve oda olarak her zaman desteğe hazır olduklarını söyledi.

Cangir, Yalova halkına yönelik önemli bir uyarıda bulundu. Cangir, Yalova’nın Kuzey Anadolu Fay Zonu’nda yer aldığını ve bölgenin Türkiye’nin en aktif deprem kuşaklarından biri olduğunu belirterek deprem riskine karşı önlemlerin artırılması gerektiğini vurguladı. Ülke genelinde yaşanan acı tecrübelerden ders çıkarmamız gerektiğini dile getiren Cangir, “Her şeye hakimiz peki sorun nerede? Ülkece çok acı tecrübelerle sayısız depremler gördük. Canımız yandı, öldük, yaralandık, travmalarımızı yıllarca atamadık üstümüzden, en az etkilenenimizin yüreği yandı, gözyaşlarını tutamadı. Deprem söz konusu olunca ilgili, ilgisiz herkesin fikrinin olduğu ülkemizde halkımızın birçoğu aslında deprem hafızası olan bir topluluğun içerisinde yaşıyor. Depremin yaşatabileceği olumsuzluklarında herkes çok farkında, ancak bizler bunca şeye hâkim olmamıza rağmen neden bir adım atmıyoruz? Depremler olduktan sonra hep birlikte üzülüyor aşırı tepki gösteriyor fazlaca duyarlı davranıyoruz ancak bu 2-3 ayı geçmiyor maalesef. Suçu hep doğa da buluyoruz. Halbuki doğa 4,5 milyar yıldır gayet doğal olan sürecini yaşamaya devam ediyor. Unutmayalım ki suçlu depremler değil tedbirsiz ve bilinçsiz olmaktan hiç bıkmayan bizleriz aslında” dedi.

“Biz halk olarak ne kadar istedik?”

Yalova halkının bireysel olarak da önlem alması gerektiğini söyleyen Cangir, “Çuvaldızdan önce iğneyi konuşalım mı? Hani meşhur bir atasözümüz vardır. Çuvaldızı başkasına batırmadan önce iğneyi kendine batırmak diye. Hep yönetimlerin ilgisizliğinden dem vurduk, hep suçladık ancak biz halk olarak ne kadar istedik? Siyasilere bu konuda ne kadar baskı kurduk? Biz ne kadar istedik ki yapılmasını umduk. Şimdi tam zamanı, yarın değil sonra değil hemen şimdi en doğru zaman. Felaketi, gayet normal bir doğa olayı olarak adlandırmak bizim elimizde. Gelin farkındalık meşalesini buradan yakmaya başlayalım hep birlikte. Yalova halkı olarak gönüllü pilot il olmaya ne dersiniz?” diye konuştu.

‘Desteğe hazırız’

Cangir, Yalova halkını deprem önlemlerinde öncü olmaya ve farkındalık oluşturmaya çağırarak, Jeoloji Mühendisleri Odası olarak her zaman desteğe hazır olduklarını da belirtti. Cangir, “Biz Jeoloji Mühendisleri Odası olarak hep ama hep yanınızda olacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Acıları, felaketleri değil, olağan doğa olaylarını konuşalım. İncinmeden, üzülmeden ama hesap sorarak, bilinçlenerek ve bizi yönetmeye talip olan herkesten gelecekte olabilecek depremlere karşı alınan, alınabilecek önlemleri hep canlı tutarak ve sürekli sorarak. Acıların olmadığı, geleceğe daha güvenle baktığımız, tek derdimizin ilimizin bir türlü anlam veremediğimiz; Yalova’nın sloganının sürekli değişmesi olması dileği ile. Sevgidir Yalova” ifadelerini kullandı.