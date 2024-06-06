Yaz ayının başlamasıyla beraber kentimizde yoğunlukta ulaşım aracı olarak kullanılan motosikletlerin, bazı sürücülerinin kurallara hiçe sayarak seyretmeleri, gelen şikayetler üzerine Emniyet Müdürlüğü ekipleri alarma geçti. Olası kazaların önüne geçmek ve kurallara uyma oranlarının artırılması amacıyla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı noktalarında motosikletlere yönelik uygulamalara başladı. Uygulamalarda, olası yaralanma ve ölümlerin önüne geçilmesi için yapılan kaskların, kullanımının artırılması içinde uyarılar yapıldı.



ABARTI EGZOZ

Uygulamalarda vatandaşın huzurunu bozan abartı egzozlu motosikletlerin sürücülerine de 6 Bin 439 TL ceza yazılıyor.



KASK HAYAT KURTARIR

Ayrıca kask kullanmayan sürücü ve yolculara 640 TL ceza yazılıyor.



CEZA YAĞDI

Yapılan uygulamalarda 79 araç ve 84 sürücü denetlenirken kurallara uymayan 55 aracın sürücüsüne 132 Bin 678 TL ceza yazıldı. 4 motosiklet trafikten menedildi.