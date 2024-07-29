Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan motosiklet metrelerce sürüklendi; sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza Süleymaniye mahallesi Altıeylül caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü İbrahim E.(27) yönetimindeki 20 AKC 171 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen motosiklet yaklaşık 20 metre sürüklendi. Ağır yaralanan genç olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: şerife öz