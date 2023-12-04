Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde seyir halinde 16 AZM 113 plakalı motosiklet ile 16 Y 0012 plakalı otomobil Hocaköy Kavşağında çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

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