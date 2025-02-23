Edinilen bilgiye göre Kasımefendi Caddesi üzerinde uygulama yapan İnegöl Emniyet Müdürlüğü trafik büro amirliği ekiplerini fark eden 16 AUK 093 plakalı otomobilin sürücüsü S.K., geri geri kaçmaya başladı. Sürücüsünün kaçtığı fark eden ekipler ile sürücü arasından yaşanan kovalamaca kısa sürdü. Orhaniye Mahallesi Gazimagosa Caddesi üzerinde yakalanan sürücünün yapılan kontrollerde ehliyetinin olmadığı tespit edildi.

Trafik ekipleri tarafından sürücüye ve araç sahibine 36 bin lira idari para cezası kesildi.

Muhabir: ŞERİFE ÖZ