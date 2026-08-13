Edinilen bilgilere göre kaza, Cerrah Mahallesi’nde meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet, henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Bacaklarında kırıklar oluştuğu öğrenilen genç, hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.