İnegöl’de eksik evrak nedeniyle araçları otoparka çekilen yaklaşık 500 kişiye icra şoku.

Trafik cezası, eksik evrak, ceza borçları ya da çeşitli nedenlerle araçları otoparka çekilen vatandaşların evlerine icra celpleri gelmeye başladı. Bir anda karşılarında icra celplerini gören İnegöllüler soluğu İcra Dairelerinde aldı. Son olarak evine icra celbi gelen Mustafa Bayık, cezasını ödediği ve otoparkta unuttuğu motosiklet nedeniyle 24 bin liralık borçla karşı karşıya kaldı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK

2015 yılında yetersiz ehliyet nedeniyle motosikletinin otoparka çekildiğini söyleyen Mustafa Bayık,

2019 yılında başka bir aracımı satmak için Notere gittiğimde üzerime borç çıktı. Otoparka çekilen motosikletim nedeniyle satışı yapamamıştım. Otoparka olan 6 bin lira borcumu ödeyerek söz konusu aracımın taşını yaptım. Motosikletimi almak için otoparka gittiğimde, motosikletimi bulamadılar. 2-3 ay sonda arayıp bulduklarını söylediler. Biz de birkaç gün sonra gittik. Otoparkı bekçi yetkili kimse olmadığını söyleyerek bize motosikletimizi teslim etmedi. Bizde bir daha gidemedik. Aradan geçen 4 yıl sürede bizi ne arayan ne de soran oldu. Son olarak 6 Ekim’de evimize icra celbi geldi. 4 yıllık otopark ücreti olarak 24 bin lira bize borç çıkarıldı. Bu ödenebilecek bir rakam değil. Ayrıca suçlusu da biz değiliz. Bu borçla ilgili hem itirazımızı yaptık hem de suç duyurusunda bulunduk. Bu konuda yetkililerin çözüm bulmasını istiyoruz Cumhuriyet ikramiyesinde 'özel banka' detayı!

dedi.

İnegöl’deki bir otoparktan benzer olarak yaklaşık 500 kişiye icra celbinin gönderildiği iddia edilirken, mağdur olduklarını söyleyen vatandaşlar icra müdürlüklerinin yolunu tuttu.

İbrahim Uslu