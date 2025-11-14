Olay, 10 Kasım'da saat 15.30 sıralarında, Huzur Mahallesi 39’uncu Sokak’ta meydana geldi. Evinin önünde oturan Alpaslan Y., sokakta oyun oynayan çocukların patlattığı torpilin sağ gözüne isabet etmesiyle yaralandı. Ailesinin özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdığı Alpaslan Y.’ye, ilk müdahale yapıldı. Ardından ailesi tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Alpaslan Y.’nin, sağ gözünün görme yetisini kaybettiği belirlendi. Alpaslan Y., buradan da Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilip, tedaviye alındı.

Ceza Yazıldı

Olayın ardından İnegöl Belediyesi Zabıta ekipleri faaliyet gösteren fırını denetlediler. Torpil ürünleri kaldırırken, işletme sahibine ruhsata aykırı ürün satışı yapmaktan para cezası kesildi.