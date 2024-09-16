Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol verme nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.



Olay saat 16.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Cerrah mahallesinde meydana geldi. Sürücü Ali.Ç(30) yönetimindeki araç, henüz plakası belirlenemeyen hafif ticari araç ile meydanda karşı karşıya geldi. Sürücüler arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında henüz ismi belirlenemeyen şahıs elindeki tabancayla Ali.Ç'ye ateş etti. Şüpheli aracıyla kaçarken, ağır yaralanan genç yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ali.Ç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kaçan şüpheliyi arıyor.