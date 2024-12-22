Olay saat 10.30 sıralarında Cumhuriyet mahallesi Çim sokakta bulunan bir evde meydana geldi.

Baba Rakıp K.(48) ile oğlu Yusuf İslam K.(17) arasında iddiaya göre küfür nedeniyle tartışma çıktı. Oğul, babasının ettiği küfür nedeniyle öfkelendi. Öfkeli genç, mutfaktan aldığı bıçakla babasını 6 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

BIÇAKLADI 112'Yİ ARADI

Babasını kanlar içinde bırakan genç, 112’yi arayıp babasını bıçakla yaraladığını söyleyip ambulans istedi. Ağır yaralanan baba, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

PARAYI POLİSE TESLİM ETTİ

Ağır yaralanan adam evindeki 20 bin TL'yi alıp hastanede görevli polise teslim etti.

TESLİM OLDU

Evde bekleyen şüpheli oğul, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Şüpheli gözaltına alındı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT