İnegöl Belediyesi, her fırsatta öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Öğrenciler için çeşitli organizasyonlar, etkinlikler yaparak katkı sunan İnegöl Belediyesi’nin sınav dönemlerinde öğrenciler için gerçekleştirdiği ücretsiz çorba ikramları da artık bir geleneğe dönüştü.

Her vize ve final döneminde Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksek Okulu ve İşletme Fakültesi öğrencilerine yapılan çorba ikramları, bu sınav döneminde de devam ediyor.

10 GÜNDE 2500 KİŞİLİK ÇORBA İKRAMI YAPILACAK

UÜ İnegöl Yerleşkesinde öğrencilere sınav haftası boyunca kurulan İkram Çeşmesinde çorba ikramı gerçekleştiriliyor.

Sınav süreçlerinde gece geç saatlere kadar ders çalışan öğrencilerin sabah kahvaltı telaşı ile uğraşmaması ve kahvaltılarını yapmadan da sınava girmemesi için yapılan uygulama kapsamında Pazartesi sabahı itibariyle çorba ikramları başladı.

Hafta içi 5 gün boyunca sabah 08.30 ile 11.00 arasında devam edecek çorba ikramları 24 Ocak tarihine kadar devam edecek. Üniversitede günlük 250 öğrenciye çorba ikramları yapılıyor.