Geçtiğimiz yıllarda tüm devlet okullarında TYP sistemi ile birlikte tüm hizmetlilere asgari ücret ve sigorta desteği veriliyor.

Tasarruf tedbirleri kapsamında ülke genelinde TYP kaldırılarak yerine İşgücü Uyum programı projesi getirildi. İşsizlerin iş gücüne geçiş yapacakların, bilgi beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplinini sağlamak amacıyla geliştirilen bu proje kapsamında hizmetli alınacağı duyuruldu.

Milli Eğitim Müdürlüklerince yeni hizmetli alımları bu projeye uygun olarak alınmaya başlandı. Daha önce okullarda uygulanan 30 gün tam zamanlı çalışma sistemi yerine hafta da 3 gün çalışma sistemine geçiş yapıldı. Daha önce sigortaları yatırılan hizmetlilere yeni programda sadece sağlık sigortası ödemesi yapılması kararlaştırıldı.

TYP sisteminde asgari ücret alan hizmetlilerin aylık kazancı 6500 TL’ye düştü. Günlük 566 TL yevmiye almaya başlayan hizmetliler geçim zorluğu yaşayınca ülke genelinde iş bırakmaya başladılar.

Benzer durum Bursa ve ilçelerinde de yaşanmaya başlandı. Kadro sayıları arttırılmasına rağmen başvurup işe başlayan yüzlerce hizmetli 1 hafta sonra iş bırakmaya başladı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde okullarda yaşanan duruma veliler isyan etti. Komik paralarla hizmetli bulunamayacağını öne süren veliler, okullarda çöp ve temizlik noktasında sıkıntıların yaşanmaya başlandığını ve birçok okulda hizmetlinin olmadığını öne sürdüler.

Daha önce 370 hizmetli kadrosu açılan İnegöl’de edinilen bilgiye 250’ye yakın başvuru yapıldığı ancak bir hafta sonra 150’ye yakın hizmetlinin çalışma şartları ve ücretlerin yetersiz olması nedeniyle işten ayrıldıkları iddia edildi. İddiaya göre çalışmaya devam eden 110’a yakın hizmetliden birçoğunun da işi bırakma yönünde eğilimleri olduğu bilgisine ulaşıldı.

Yine benzer durumların Bursa merkez ve ilçelerinde ciddi krizlere neden olduğu da belirlendi. Veliler, bu duruma acil çözüm bulunması noktasında Milli Eğitim Bakanlığı’ndan destek istedi. Okulların çöp yuvasına dönme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu dile getiren öğrenci velileri, “İşsizlik oranının neredeyse sıfır olduğu İnegöl’de 6500 TL’yi bırakın asgari ücretle çalışacak bile kimse bulunamıyor. Bu paraya kim hizmetli olur? Milli Eğitim Bakanımızın acilen bu duruma müdahale etmesini bekliyoruz” dediler.