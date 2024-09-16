Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol verme nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi tabancayla vurarak öldüren şüpheli ve kardeşi Jandarma komutanlığı ekiplerince yakalandılar.

Olay saat 16.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Cerrah mahallesinde meydana geldi. Sürücü Ali Çubuk(30) yönetimindeki 16 BIF 983 plakalı kamyonet ile sürücü Ömer N.(25) yönetimindeki 16 LLJ 13 plakalı hafif ticari araç kontrolsüz kavşakta karşı karşıya geldi. Sürücüler arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında sürücü Ömer N.(25) elindeki tabancayla Ali Çubuk'a ateş etti. Şüpheli aracıyla kaçarken, ağır yaralanan genç yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ali Çubuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma komutanlığı Jasat ekipleri kaçan şüpheli Ömer N. Ve kardeşi Can N.'yi kısa sürede suç aleti tabancayla yakaladılar. Şahıslar gözaltına alındı.

Muhabir: şerife öz