Edinilen bilgiye göre Yenice Mahallesi Sofular Sokak üzerinde H.İ. yönetimindeki 16 F 1125 plakalı hafif ticari araç ile Nizam sokaktan Sofular sokağa seyir halinde olan B.T. (48) yönetimindeki 16 BJT 442 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil duvara çarparak durabildi. Yaralanan otomobil sürücüsü haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Murat Avcı