

4 kişinin yaralandığı kavgada yaralılar hastanede tedavi edilirken, yaralıların yakınları da acil servis önünde kavga etti.

Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi darp sonucu yaralandı. Yaralılardan 3'ü özel araçla, 1'i ise ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılar acil serviste tedavi olurken, yaralıların akrabaları ise acil servis önünde kavga çıkardı. Acil servise çok sayıda ekip sevk edildi.

Kavgayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: Şerife öz