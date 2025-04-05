50 kamerayı inceleyen polis ekipleri, Şüphelileri evlerinde yakaladı.

KİLİDİ KIRIP SOYDU

İlk hırsızlık olayı 27 Mart 2025 saat 22.00 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Şehit Er Şener Saruhan sokaktaki apartmanda meydana geldi. Şüpheli girdiği apartmanın kapılarını çalarak yokladı. 1. Kat dairesinde kimsenin olmadığını fark eden şüpheli, kapının kilidini kırıp içeri girdi. Eve giren şüpheli, evdeki 40 bin TL ile altın yüzüğü çalıp kayıplara karıştı.

İPLE SARKTIĞI DAİREYİ SOYDU

2.Olay ise Sinanbey Mahallesi Yenişehir caddesinde bulunan 5 katlı apartmanda meydana geldi. Şüpheli boş olan 5. Kat dairesinin kapısını, kilidini kırarak açtı. İçeriye giren şüpheli, yanında getirdiği ipi balkona bağlayıp, ailenin tatil için şehir dışında olduğu için boş olan 4. Katın balkonuna indi. Balkon kapısının kilidini kırıp içeri giren şüpheli evdeki 10 bin TL'yi çalıp, iple 5. Kata yeniden çıkıp kaçtı. Kaçan şüpheli yanına gelen kamyonete binip kayıplara karıştı.

KOŞARAK KAÇTI

Şüphelinin koşarak kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

KIYAFET DEĞİŞTİRDİ

Şüpheli hırsızlık yaptığı eve girerken giydiği kıyafetlerini de boş bir arsa da değiştirip poşete koydu. O anlar da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yaşanan 2 hırsızlık olayının ardından mağdur ailelerin şikayetçi olması üzerine İnegöl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri şüpheli ve yardımcısını yakalamak için çalışma başlattılar.

50 KAMERA İNCELENDİ

Polis ekipleri, dedektif gibi iz sürerek hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını incediler. 50 güvenlik kamerası incelendi. İncelemede şüphelinin hırsızlık olaylarından kaçıp gittiği arsada üzerini değiştiği ve yanına gelen kamyonetle olay yerinden uzaklaştığı anlar kameralara yansıdı. İncelemeler sonucunda polis ekipleri kimliğini tespit ettiği şüpheli ve yardım eden kamyonet sürücüsünü evlerine düzenledikleri baskınla yakaladılar.

ŞÜPHELİ VE DAMADI

Şüpheli Suriye uyruklu Mohamad O.(48) ile yardım eden Damadı Abdullah H.(26) sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildiler. Şahıslardan Mohamad O.(48) tutuklanırken, damadı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.