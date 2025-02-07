Jandarma ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde seyir halinde emval nakleden araçların taşıma belgeleri ile damgaya tabii ürünlerin damgaları kontrol edildi.

Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan ve İnegöl Orman İşletme Müdürü Okan Kaya’nın da katıldığı denetimlerde Bursa Bölge Müdürlüğünün eşzamanlı önleme aramaları ile orman emvali taşıyan araçlarda, nakliye belgesi ve damgalar kontrol edildi.

Bölge Müdürü Erdal Şahan, İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü koruma ekiplerini mobil kontrol noktasında ziyaret ederek gerçekleştirilen önleme aramalarını inceledi.

Koruma ekipleri, tarafından mobil kontrol noktalarında, seyir halinde emval nakleden araçların taşıma belgeleri ile damgaya tabii ürünlerin damgaları kontrol edildi.

Usulsüzlük tespit edilen araç ve nakleden hakkında yasal işlem başlatılmak üzere zabıt tutularak adli makamlara sevk edildi.