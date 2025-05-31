

Olay saat 20.30 sıralarında İnegöl'e bağlı Yeniceköy Mahallesinde iki grup arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Soner A.(30) ve arkadaşı İ.A., karşıdaki Taha A.(18), Sabahattin A.(49), Oğuzhan A.(20) ile Salih A.(20) arasında kavga çıktı. Kavgada Soner A. Elindeki bıçakla Taha A.'yı bıçakla yaraladı. Sabahattin A.(49), Oğuzhan A.(20) ile Salih A.(20) ise darp sonucu yaralandı. Olayı gerçekleştiren şahıslar olay yerinden kaçarken, yaralanan 4 kişi Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ