Farklı konularda toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik programlar düzenleyen İnegöl Belediyesi; eğitim, öğrenme süreçleri ve nöroçeşitlilik konularında güncel ve bilimsel yaklaşımların ele alındığı bir seminer ile otizm konusunu masaya yatırdı. Otizmli Araştırmacı Yazar Espina Hande Ayas’ın konuşmacı olarak katıldığı “NRM Çerçevesinde Zihinsel İşleyiş, Nöroçeşitlilik ve Eğitimde Yeni Yaklaşım” konulu seminer, otizmli bireylerin aileleri, özel eğitim öğretmenleri ile ilk ve anaokulu öğretmenlerinin ağırlıklı olduğu katılımla gerçekleştirildi.4

DENEYİMLERİNİ KATILIMCILARLA PAYLAŞTI

İnegöl Belediyesi Arge Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminer, Pazartesi akşamı İnegöl Belediyesi Hizmet Binası çok amaçlı salonunda yapıldı. Seminerde; zihinsel işleyişin farklı boyutları, eğitimde kapsayıcı modeller ve nöroçeşitliliğin toplumsal yaşamdaki yeri kapsamlı biçimde değerlendirildi. Kendisi de otizmli bir yazar ve söyleşi konuşmacısı olan Espina Hande Ayas, bu özel programda katılımcılarla deneyimlerini paylaştı. Özellikle otizmi “normalleştirmek” yerine bireyin zihinsel işleyişini anlamaya ve farklılıkları kabul etmeye odaklanan bakış açısından söz eden Ayas’ın anlatımlarını salondaki katılımcılar ilgiyle dinledi.

Seminer sonunda sahneye gelen İnegöl Belediye Başkan yardımcısı Emin Dündar, kısa bir selamlama konuşması yaparak; “Çok keyifli ve anlamlı bir seminerde, otizmle ilgili çok güzel bilgiler edinmiş olduk. Burada otizmli bireyleri sadece anlamaya çalışmak, toplumun davranış kalıpları içerisinde uyarlamaya zorlamamak gerektiği sonucu ben çıkardım bu akşam. Kıymetli hocamıza, bu akşam buraya gelip salonu dolduran katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi. Konuşma sonunda gecenin anısına Espina Hande Ayas’a hediye takdimi gerçekleştirildi.

Gecenin sonunda tüm seminer katılımcılarına Yazar Espina Hande Ayas’ın kitabı hediye edildi. Yazar, salon çıkışında kitaplarını okuyucuları için tek tek imzalamayı da ihmal etmedi.