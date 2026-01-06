Bankaların para transferlerinde uyguladığı elektronik fon transferi (EFT) ve havale ücretlerine artış yapıldı. Böylece 2026 yılı boyunca geçerli olacak azami ücret tarifesi de kesinleşmiş oldu.

Mevzuat gereği EFT ve havale ücretleri, bir önceki yılın enflasyon oranına paralel olarak yüzde 30,9 oranında artırıldı. Düzenleme kapsamında yalnızca ücretler değil, işlem tutarlarına ilişkin basamaklar da yeniden belirlendi. Buna göre daha önce 6 bin 300 TL ile 304 bin 800 TL arasında yer alan tutar aralıkları, 8 bin 300 TL ile 399 bin TL seviyelerine yükseltildi.

Yapılan değişikliklerle birlikte, farklı banka hesaplarına gerçekleştirilen para transferlerinde uygulanan en düşük EFT ücreti 6,40 TL’den 8,37 TL’ye çıkarıldı. Yeni tarifedeki ücretler, şubat ayı itibarıyla yürürlüğe girecek.

2026 yılında uygulanacak EFT ve havale tavan ücretleri tutar basamaklarına göre şu şekilde olacak:

– 8 bin 300 TL’ye kadar yapılan EFT işlemlerinde ücret 8,37 TL olacak.

– 8 bin 300 TL ile 399 bin TL arasındaki para transferlerinde EFT komisyonu 16,76 TL olarak uygulanacak.

– 399 bin TL’nin üzerindeki EFT işlemlerinde ise alınabilecek azami ücret 209,38 TL olacak.