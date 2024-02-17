Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzeri Mer-Pa Pazaryeri mevkiinde İnegöl istikametinden Ankara istikametine seyir halinde olan Eşref A. yönetiminde ki 16 ASH 593 plakalı otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kaldırıma çarparak takla attı. Kaza sonucu yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Öznur Dede